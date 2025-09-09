Das Uniklinikum Halle ist dringend auf Blutkonserven angewiesen. Welche neuen Wege das Klinikum auf der Suche nach Spendern geht.

Blutspende bei Harfenklängen: Das Uniklinikum geht bei der Suche nach dringend benötigten Blutspendern neue Wege - wie hier im Neuen Theater.

Halle (Saale)/MZ. - Schon von weitem sind aus dem Foyer des Neuen Theaters zarte Klänge einer Harfe zu hören - eigentlich nichts Ungewöhnliches an diesem Ort. Ungewöhnlich aber ist, wer dort für einen Tag Quartier bezogen hat. Denn wo sonst Requisiten über die Gänge geschoben werden, stehen an diesem Montag mehrere rote Liegen bereit. Es ist ein ganzes Team an Krankenschwestern im Einsatz, um Spendewilligen Blut abzunehmen.