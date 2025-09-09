Die Favoriten von Drohndorf-Mehringen, Seeland und Rotation ziehen ins Achtelfinale des Salzlandpokals ein. Rotation dreht dabei in der zweiten Halbzeit auf – auch dank eines fünffachen Torschützen.

Der FSV Drohndorf-Mehringen, hier mit Pascal Burghardt (links), setzte sich knapp in Winningen durch.

Salzland/MZ - Die Favoriten kamen eine Runde weiter: Rotation Aschersleben, SC Seeland und FSV Drohndorf-Mehringen setzten sich in der zweiten Runde des Teamshop89-Salzlandpokals bei Kreisligisten durch. Dabei hatte der FSV jedoch in Winningen so seine Mühe.