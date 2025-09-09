weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Salzlandpokal: Drohndorf-Mehringen, Seeland und Aschersleben im Achtelfinale des Salzlandpokals

Die Favoriten von Drohndorf-Mehringen, Seeland und Rotation ziehen ins Achtelfinale des Salzlandpokals ein. Rotation dreht dabei in der zweiten Halbzeit auf – auch dank eines fünffachen Torschützen.

Von Ingo Gutsche 09.09.2025, 12:15
Der FSV Drohndorf-Mehringen, hier mit Pascal Burghardt (links), setzte sich knapp in Winningen durch.
Der FSV Drohndorf-Mehringen, hier mit Pascal Burghardt (links), setzte sich knapp in Winningen durch. (Foto: Thomas Tobis)

Salzland/MZ - Die Favoriten kamen eine Runde weiter: Rotation Aschersleben, SC Seeland und FSV Drohndorf-Mehringen setzten sich in der zweiten Runde des Teamshop89-Salzlandpokals bei Kreisligisten durch. Dabei hatte der FSV jedoch in Winningen so seine Mühe.