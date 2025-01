In der Nacht zum Dienstag kam die Feuerwehr erneut in Heide-Nord zum Einsatz. In einem Haus im Blumenauweg brach ein Kellerbrand aus.

Halle (Saale)/MZ - Die Bewohner von Heide-Nord kommen einfach nicht zur Ruhe. In der Nacht zum Dienstag hat es erneut ein Feuer in dem Viertel gegeben. Die Feuerwehr musste gegen 2.30 Uhr in den Blumenauweg ausrücken. In einem Wohnhaus war aus bisher ungeklärter Ursache ein Keller in Brand geraten.

Die Feuerwehr Halle (Saale) war mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Im gesamten Haus hat sich giftiger Rauch ausgebreitet. Durch das Feuer wurden auch mehrere Versorgungsleitungen in dem Haus zerstört. Die Feuerwehr hatte mit der Hitze zu kämpfen und musste mit mehreren Trupps im Außenangriff und Innenangriff den Brand bekämpfen. Es hat nach ersten Informationen keine Verletzten gegeben.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache und Ortsfeuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Lettin.

Die Feuerwehr musste das Feuer auch von außen bekämpfen. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Viertel wächst die Angst, dass hinter dem Feuer im Keller ein seit Monaten zündelnder Brandstifter stecken könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erst in der Nacht zum Montag gingen in Heide-Nord zwei Autos in Flammen auf. Die Polizei hat wegen der Brandserie bereits eine Ermittlungsgruppe gebildet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.