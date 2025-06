Das Projekt mit Yadegar Asisi geht im Juni in die zweite Runde. Was in diesem Jahr geplant ist.

Wittenberg/MZ. - Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr wird das Zeichenprojekt „Eine Stadt zeichnet. Lutherstadt Wittenberg“ 2025 fortgesetzt. Dies gibt die Stadt Wittenberg in einer Pressemitteilung bekannt. Vom 22. bis 29. Juni lädt die Stadtverwaltung erneut zum gemeinsamen Zeichnen ein. In kostenlosen Workshops können Interessierte unter professioneller Anleitung ihre Zeichenfähigkeiten entdecken oder vertiefen. Materialien werden gestellt. Anmeldung zu den Workshops in Wittenberg kann per E-Mail erfolgen an: [email protected]

Geleitet werden die Kurse wieder von Yadegar Asisi sowie den Künstlerinnen und Künstlern Ulrike Kirchner, Mario Stieber, Elena Kiseleva-Arendt und Bertram Freihube. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) zeigt sich erfreut über die Fortsetzung: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses großartige Projekt fortsetzen können und hoffe, dass auch dieses Mal wieder zahlreiche Menschen teilnehmen werden, die einfach Lust daran haben, sich auszutauschen, gegenseitig zu inspirieren und gemeinsam zu zeichnen“, heißt es in der Mitteilung.

Zeichnen wertschätzen

Yadegar Asisi will mit dem Projekt das gemeinsame Zeichnen ins Zentrum rücken. „Es freut mich zu sehen, wie diese Idee nicht nur die Freude am Zeichnen weckt, sondern auch das Miteinander stärkt und die Wertschätzung für das Zeichnen als Handwerk wachsen lässt“, sagt der Künstler.

Darüber hinaus kündigte Asisi an, dass das Projekt im Oktober 2025 in Leipzig und 2026 in Pforzheim fortgeführt werde. Sein langfristiges Ziel: „Mein persönliches Anliegen ist es, dass das Zeichnen künftig wieder einen festen Platz im Schulalltag bekommt.“ Das Projekt wurde 2024 von Carla Böckstiegel und Elise Ehrig im Rahmen des Verfügungsfonds des Stadtlabors Wittenberg ins Leben gerufen.

Rund 60 Teilnehmende erkundeten eine Woche lang gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern zeichnerisch den öffentlichen Raum der Stadt.

Projekt des Stadtlabors

Im Oktober vergangenen Jahres fand das Projekt mit einer feierlichen Vernissage seinen Abschluss. Nach einem gemeinsamen Auftakt im Stadtlabor wurden die entstandenen Werke in leerstehenden Schaufenstern der Innenstadt ausgestellt.