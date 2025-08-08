Vortrag in Dessau Zwei Männer, zwei Welten: Wie ehemaliger Hochschulprofessor auf Hugo Junkers und Walter Gropius blickt

Hugo Junkers und Walter Gropius haben im 20. Jahrhundert Dessau geprägt, wie kaum jemand anderer. Wie die beiden zueinander standen, das hat Rudolf Lückmann in einem Vortrag versucht aufzuklären. Eine Freundschaft hat es zwischen beiden nie gegeben.