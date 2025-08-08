Vortrag in Dessau Zwei Männer, zwei Welten: Wie ehemaliger Hochschulprofessor auf Hugo Junkers und Walter Gropius blickt
Hugo Junkers und Walter Gropius haben im 20. Jahrhundert Dessau geprägt, wie kaum jemand anderer. Wie die beiden zueinander standen, das hat Rudolf Lückmann in einem Vortrag versucht aufzuklären. Eine Freundschaft hat es zwischen beiden nie gegeben.
Aktualisiert: 08.08.2025, 09:36
Dessau/MZ. - Rudolf Lückmann, ehemaliger Architektur-Professor an der Hochschule Anhalt, eröffnet am Mittwoch im großen Sitzungssaal des Landesverwaltungsamtes seinen Vortrag über das Verhältnis von Hugo Junkers und Walter Gropius zueinander mit einem ikonischen Foto, auf dem eine Junkers G38 über das Bauhaus fliegt.