Wespen sorgen in Halle für Ärger. Was wirklich gegen die Insekten hilft und was der Naturschutzbund sagt.

Mehr Wespen in Halle? So reagieren Gastronomie, Zoo und Experten auf die aktuelle Lage

In Halle herrscht vielerorts Wespenalarm. Experten schätzen die Lage unterschiedlich ein, aber haben hilfreiche Tipps gegen die Insekten.

Die Fallen bestehen aus Kunststoff, locken die Wespen mit Zucker an, lassen sie aber am Leben. „Tagsüber fliegen sie rein, essen ihren Zucker, und abends lassen wir sie wieder raus. Wir können nicht als Restaurant ständig Wespen sterben lassen. Das wollen wir nicht.“ Zwar seien derzeit ungewöhnlich viele Wespen unterwegs, doch Auswirkungen auf das Geschäft sieht Czech nicht.„Wie massiv letztlich die Wespenplage in den nächsten Wochen wird, hängt stark vom Wetter ab“, erklärt der Zoosprecher Tom Bernheim. Bei Nachttemperaturen unter 15 Grad und viel Regen würden die Tiere träge werden und weniger ausschwärmen.

Halle(Saale)/MZ. - Am Ufer der Saale beim Hafenmeister & Docks haben sich die Wespen in diesem Sommer besonders breitgemacht. „Seit zwei Wochen ist es richtig schlimm“, sagt Oliver Czech, der Hafenmeister. Zuerst habe man versucht, die Tiere mit kleinen Sirupgläsern vom Terrassenbereich fernzuhalten.