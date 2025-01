Seit Monaten tobt sich ein Feuerteufel in Halle in den Stadtteilen Dölau, Heide-Nord und Kröllwitz aus. Die Anwohner können kaum noch ruhig schlafen. Die Polizei tappt bei der Suche nach dem Täter im Dunkeln.

Betroffene weinen: Wieder brennen Autos ab - Brandserie in Halle eskaliert

Brandserie in Halle

Im Nor4den von Halle ist ein Brandstifter unterwgs: Anita und Andreas Schulze stehen am Montagmorgen fassungslos vor ihrem abgebrannte Peugeot im Saalering.

Halle (Saale)MZ - Für Andreas und Anita Schulze ist nichts mehr, wie es einmal war. Ein Brandstifter hat in der Nacht zum Montag ihren geliebten Peugeot angezündet, der vor dem Haus im Saalering in Heide-Nord geparkt war. Die Brandserie, die schon seit Wochen Halles Nordwesten in Atem hält, scheint einen neuen Tiefpunkt erreicht zu haben.