Naumburg - Gruselig schaute es aus – und sehr britisch. Skelette und Spinnenweben teilten sich die Kulisse auf der Bühne in der Schulaula mit einem Union Jack, Porträts ernst dreinblickender Frauen und einem alten Telefon mit Wählscheibe. Nach dem gegenwartskritischen Musical „Safe the School“ im vergangenen Jahr brachte die Freie Schule im Burgenland „Jan Hus“ in Naumburg nun einen Klassiker des irischen Schriftstellers Oscar Wilde auf die Bühne: die Gruselkomödie „Das Gespenst von Canterville“.

