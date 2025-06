Festival der Straßenmusik Naumburg voller Musik - Was so los ist zur Fête de la Musique am 21. Juni

Am kommenden Samstag findet in Naumburg die Fête de la Musique statt. Fast 30 Acts spielen am längsten Tag des Jahres auf den Straßen und in den Kneipen. Die zweite Auflage nach der Premiere 2024 hat einiges mehr zu bieten.