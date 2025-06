Ein Mann hat in einer Bankfiliale in der Kröllwitzer Straße in Halle ein Feuer gelegt. Nun fahndet die Polizei nach ihm. Wer kann ihn identifizieren?

Mann legt Brand in Bankfiliale in Halle! Wer kennt den Gesuchten? (Fotos im Artikel)

Ein Mann hat in einer Bank in der Kröllwitzer Straße in Halle ein Feuer gelegt.

Halle (Saale).- Die Polizei sucht in Halle nach einem Mann, der bereits am späten Donnerstagabend, 2. Mai vergangenen Jahres, in einer Bankfiliale in der Kröllwitzer Straße gezündelt haben soll.

Der Mann soll demnach gegen 21.30 Uhr einen Werbeaufsteller angezündet haben. Dabei sei er von einer Videokamera gefilmt worden, heißt es. Nun wird nach dem Gesuchten mit Hilfe der Aufnahmen gefahndet.

So sieht der Mann aus:

Wer kennt diesen Mann? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Auch Details könnten bei der Suche nach dem Mann helfen. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Die Hände des Gesuchten sind auffällig tätowiert. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt oder wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.