Halle (Saale)/MZ - Sechseinhalb Jahre nach dem Urteil im Untreueprozess – das mit einem Freispruch endete – sitzt Bernd Wiegand (parteilos) wieder auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft Halle wirft Halles Oberbürgermeister vor, in einem Zivilprozess gelogen zu haben. Der 67-Jährige stand bei seiner Aussage im Oktober 2020 zwar nicht unter Eid. Uneidliche Falschaussagen vor Gericht, so sie sich bestätigen, sind dennoch strafbar. In dem Fall geht es um die Abberufung des ehemaligen Geschäftsführers der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft EVG, Jan Hüttner. Der Manager hatte gegen seine Abberufung geklagt und vor dem Landgericht Halle gewonnen. Was bedeutet der Prozess für das Disziplinarverfahren gegen den OB und seine Suspendierung? Kehrt der OB bei einem Freispruch womöglich zeitnah in den Ratshof zurück, wovon er selbst ausgeht? Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.