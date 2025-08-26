Schwer verletzte Katze aus Heide-Nord wird von Feuerwehr aufgenommen. Wenig später findet die Familie ihr Haustier tot in einer Mülltonne in Trotha. Der Fall wirft Fragen auf: Warum wurde der Chip nicht ausgelesen und die Halter informiert?

Chili, die verunglückte Katze, mit einem GPS-Tracker am Halsband, über den ihr Standort bestimmt werden konnte.

Halle (Saale)/MZ. - Silke und Jörg sind an diesem Abend verreist, als sie routinemäßig einen Blick in die App des GPS-Trackers ihrer Katze werfen. Dort sehen die Hallenser, die ihren Namen nicht öffentlich nenen wollen: Ihre Katze Chili befindet sich plötzlich in Halle-Trotha. Für die Familie aus Heide-Nord ist das unerklärlich.