Leerstand ist ein Problem für den Einzelhandel in Halle. Warum renommierte Ketten einen Bogen um die Stadt machen und weshalb manche Eigentümer derzeit lieber nicht vermieten.

Keine Chance auf Hugo Boss? Warum mancher Leerstand in Halle gewollt ist

Seit 17 Jahren Makler für Gewerbeimmobilien: Martin Stutzer hat gut zu tun. Auch für das Hunkemöller-Geschäft auf dem Boulevard werden neue Nutzer gesucht.

Halle (Saale)/MZ. - Zum Beispiel die Leipziger Straße 86. Seit mehr als zehn Jahren stehen die Ladenflächen in dem Geschäftshaus auf dem unteren Boulevard leer. Und das trotz guter Lage, wie Martin Stutzer, als Immobilienmakler auf Gewerbeflächen spezialisiert, den Standort einschätzt. Die Eigentümer seien auch zu Investitionen bereit, berichtet der Makler. Die Nachfrage sei einfach nicht da.