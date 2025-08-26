Doch keine zweite „Fettluke“ bei Mägdesprung, dafür gibt es jetzt zwischen Selke und Bahnstrecke einzigartige Stellplätze, eine Zeltwiese, und schon bald wird die Scheune 1 als Eventlocation eröffnet. Wieso der Inhaber von seinem ursprünglichen Plan abgerückt ist und an wen sich die neuen Angebote richten.

Stellplätze in der Natur und Eventlocation – „Fettluke“-Inhaber geht im Selketal mit neuem Konzept an den Start

Chris Erik Arendt hat aus dem ehemaligen Scheunencafé eine Eventlocation gemacht.

Mägdesprung/MZ. - Super Platz. Mitten in den Bergen und der Natur. Abwicklung ging easy. Sehr idyllisch. Der noch recht neue Stellplatz für Wohnmobile mit angrenzender Zeltwiese am Drahtzug zwischen Mägdesprung und Alexisbad kommt an. Die Google-Rezensionen sind voll des Lobes. Wie auch der Gast, der gerade abreist: Er wollte tags zuvor eigentlich nur eine Pause machen und danach weiterfahren, blieb dann aber spontan. „War richtig geil hier, mega entspannt, ein großer Glücksgriff“, sagt er bei der Abreise.