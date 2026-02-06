Seit Wochen ist der Kaffeeschuppen in Halles Kleiner Ulrichstraße geschlossen. Immer mehr Gäste und Passanten fragen sich, was die Gründe dafür sind. Wie es in dem halleschen Kultlokal weitergeht.

Verschlossene Türen, Rollladen runter - Was ist los im Kultlokal Kaffeeschuppen in der Kleinen Uli in Halle?

Heruntergezogene Rollladen, Gitter vor der Eingangstür: Seit mindestens zwei Wochen hat der Kaffeeschuppen in der Kleinen Uli in Halle geschlossen. Viele Gäste fragen sich: Hat sich damit etwa schon wieder eine Traditionskneipe verabschiedet?

Halle (Saale)/MZ. - Einen trostlosen Anblick bietet in diesen Tagen der Kaffeeschuppen: Die Eingangstür der Eckkneipe, die mit zu den ältesten Szenelokalen in Halle gehört, ist mit einem Gitter abgesperrt. Zur Freisitz-Seite hin sind die Rollladen heruntergelassen, auf der Straßenseite ist der Blick durch die Fenster frei ins Innere. Seit mehreren Wochen rührt sich nichts in der Kultkneipe. Nicht nur Stammgäste fragen sich: Was ist da los?