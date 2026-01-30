Die Freiwillige Feuerwehr Großkugel hat am Donnerstag feierlich die neue Drehleiter in Empfang genommen. Dabei gab es nicht nur Lacher, sondern auch Tränen. Was dahintersteckt und wie sich zukünftige Einsätze verändern können.

Kabelsketal bekommt neue Drehleiter: Deshalb sorgt das Kennzeichen für Lacher

Martin Senkbeil (l.) und Denny Kühn testen die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Großkugel.

Großkugel/MZ. - Es war kein gewöhnlicher Abend in Großkugel, als am Donnerstag Blaulicht flackerte, Sirenen heulten und zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge Spalier standen. Was sonst meist kein gutes Zeichen ist, sorgte diesmal für neugierige Blicke und spürbare Vorfreude bei vielen Bürgern aber auch Kameraden der Feuerwehr.