Pfarrerin Hanna Henke hat mit einem Team ein besonderes Event vorbereitet: Am 15. Juni wird sie Kinder und Erwachsene im Wasser in die christliche Gemeinschaft aufnehmen.

Halle/MZ. - Das gab es noch nie in Halle: Es soll ein fröhliches Fest am Strand werden mit Musik, Spielen für die Kinder und Kaffee und Kuchen. So ganz anders als ein Gottesdienst. Am 15. Juni will Pfarrerin Hanna Henke Kinder und Erwachsene bei einem Fest am und im Heidesee taufen. Schon jetzt haben sich 15 Täuflinge angemeldet.