Jobrad Loop will in Kabelsketal bei Halle jährlich zehntausende Gebrauchträder aufbereiten und anschließend verkaufen. 80 Mitarbeiter sind bereits eingestellt - weitere werden gesucht.

Jobrad-Loop-Chefin Nela Murauer ist selbst begeisterte Fahrradfahrerin. Die Fahrträder in den Regalen der neuen Werkstatt bei Halle sind alle überholt und können online gekauft werden.

Kabelsketal/MZ. - „Häufig müssen die Ketten gewechselt werden“, sagt Roger Heller. Griffe, Sattel und Reifen würden ebenfalls oft getauscht. Der ehemalige BMW-Manager steht in einer riesigen Halle des Gebrauchtrad-Unternehmens Jobrad Loop im Gewerbegebiet von Kabelsketal (Saalekreis). Seine Aufgabe ist es, vor den Toren der Stadt Halle Deutschlands größte Fahrradwerkstatt aufzubauen.