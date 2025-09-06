Celtic Folk im Objekt 5 Jethro Tull, Loreena McKennitt - Auf welche Reise die Musiker von „Tricky Notes“ ihr Publikum mitnehmen
Wer sie beim Laternenfest verpasst hat, kann die hallesche Band „Tricky Notes“ jetzt in Halles Kultklub im Giebichenstein erleben. Welche Gäste die Musiker zum Konzert im Objekt 5 eingeladen haben.
06.09.2025, 14:00
Halle (Saale)/MZ. - Erst vor wenigen Tagen dürften sie noch eine Menge Fans hinzugewonnen haben: Bei ihrem Auftritt beim Laternenfest wurde „Tricky Notes“ vom Publikum begeistert gefeiert.