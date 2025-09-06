weather wolkig
Celtic Folk im Objekt 5 Jethro Tull, Loreena McKennitt - Auf welche Reise die Musiker von „Tricky Notes“ ihr Publikum mitnehmen

Wer sie beim Laternenfest verpasst hat, kann die hallesche Band „Tricky Notes“ jetzt in Halles Kultklub im Giebichenstein erleben. Welche Gäste die Musiker zum Konzert im Objekt 5 eingeladen haben.

Von Katja Pausch 06.09.2025, 14:00
Seit elf Jahren entführt „Tricky Notes“ aus Halle das Publikum in die Welt des Celtic Folk. Foto: Band/Fabian

Halle (Saale)/MZ. - Erst vor wenigen Tagen dürften sie noch eine Menge Fans hinzugewonnen haben: Bei ihrem Auftritt beim Laternenfest wurde „Tricky Notes“ vom Publikum begeistert gefeiert.