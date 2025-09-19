Beruflich geht es nicht vorwärts? Wenn wie in Halle die Agentur für Arbeit und die Unternehmen zusammenarbeiten, können neue Perspektiven entstehen.

Jahrelang vom Jobcenter abhängig: Jetzt startet ein 59-Jähriger aus Halle noch mal richtig durch

Konzentriert bei der Sache: Jens Bauling (rechts) und Gollmann-Produktionsleiter Alexander Ziegler, die für einen Automaten verwendeten Baugruppen an ein neues elektronisches Bauteil anzupassen.

Halle (Saale)/MZ. - Es läuft wieder bei Jens Bauling. Er liebt seinen Job in der Produktion beim Anlagenbauer Gollmann in Neustadt. Und wenn alles klappt, hat er demnächst auch noch seinen Ausbilderschein in der Tasche. Er steuere ja nun allmählich auf die Rente zu, sagt der 59-Jährige, und habe große Lust darauf, in der Zeit bis zu seinem beruflichen Ausstieg sein Wissen an Jüngere weiterzugeben.