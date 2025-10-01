Es heißt, die Deutsche Bahn AG hätte im Alleingang entschieden, das DB Museum in Halle zu schließen. Nun schaltet sich der Museumsverband Sachsen-Anhalt in die Diskussion ein.

Ist das DB Museum in Halle noch zu retten?

Das DB Museum soll Ende des Jahres aufgrund von Sparmaßnahmen schließen.

Halle/MZ. - Die Überschrift der Pressemitteilung lautet „Museum in Not!“ – dabei ist wohl nichts mehr zu retten. Der Plan steht: Das Deutsche Bahn Museum in Halle schließt zum Ende des Jahres – oder? In einem Brandbrief äußert sich nun der Museumsverband Sachsen-Anhalt.