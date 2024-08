Die Behörden in Halle haben zwei als Intensivtäter bekannte Kinder in psychatrische Einrichtungen gebracht: Einer der beiden Jungs wurde nach Bernburg in diese Fachklinik gebracht.

Halle (Saale)/MZ - Nach einem erneuten Brand in der Geiststraße in Halle am Montagmittag wurden die beiden minderjährigen Intensivtäter im Alter von zwölf und 13 Jahren nach MZ-Informationen in geschlossene psychiatrische Einrichtungen in Halle und Bernburg gebracht.