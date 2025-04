Im Südpark in Halle droht erneut die Abschaltung von Fernwärme und Warmwasser. Eigentümer BEVO hat Insolvenz angemeldet, viele Wohnungen verfallen. Die Stadtwerke sichern die Versorgung nur vorübergehend – Was die Mieter dazu sagen.

Mieter in Halle erneut in Not

Halle (Saale)/MZ - Zwischen Müllbergen und leerstehenden Wohnungen leben im Südpark in Halle noch immer Menschen – und sie müssen sich erneut fragen: Wird uns bald das Warmwasser abgedreht? Am Donnerstag vergangener Woche kündigte die EVH, ein Unternehmen der Stadtwerke Halle, per Aushang die Abschaltung von Fernwärme und Warmwasser zum 10. April an.