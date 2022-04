Impfaffäre: Landesverwaltungsamt übernimmt alle Ermittlungen gegen Bürgermeister Geier

Der Beigeordnete René Rebenstorf ist von der Ermittlungsarbeit gegen seinen Vorgesetzten nun befreit. Warum das Land die Verfahren an sich gezogen hat.

Halle (Saale)/MZ - Das Landesverwaltungsamt hat die Ermittlungen in beiden Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister Egbert Geier (SPD) übernommen. Nach MZ-Informationen teilte das der Beigeordnete René Rebenstorf im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung auf Nachfrage mit. Bisher hatte er zum Teil die Ermittlungen gegen seinen Vorgesetzten Geier geleitet. Eine Begründung dafür, warum das Land die Verfahren an sich gezogen hat, gab der Beigeordnete in der Sitzung nicht ab.