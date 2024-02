Am Dienstagnachmittag erreichte die Saale am Unterpegel Trotha eine Höhe von 4,52 Meter. Langsam sinkt der Pegel der Saale in Halle wieder.

Immer noch Alarmstufe zwei an der Saale am Pegel in Halle

Halle/MZ. - Noch immer ist der Saalepegel in Trotha so hoch, dass die Alarmstufe 2 gilt. Am Dienstagnachmittag erreichte die Saale am Unterpegel Trotha eine Höhe von 4,52 Meter. Allerdings sinkt der Flusspegel langsam. Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, war ein Wasserstand von 4,65 Meter gemessen worden.

Lesen Sie dazu auch: Land unter an der Saale in Halle zu Weihnachten

Immer noch gesperrt sind deswegen die Wege entlang des Saaleufers, etwa auf der Peißnitz. Die Stadtverwaltung Halle hatte bereits am Freitag vor einem steigenden Saalepegel gewarnt und dazu aufgefordert, Schutzmaßnahmen zu ergreifen.