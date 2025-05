40-jähriger Benzfahrer wird am Sonnabendmorgen im Köthener Vorort Löbnitz an der Linde von der Polizei kontrolliert. Mit gravierenden Folgen.

Löbnitz/MZ. - In den frühen Morgenstunden des Sonnabend führten Polizeibeamte des Reviers Köthen in der Ortslage Löbnitz an der Linde eine Fahrzeugkontrolle durch. Bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Auch ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel. Dies machte eine Blutentnahme notwendig, welche in einem nahe gelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde.