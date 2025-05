Im Naumburger Dom gibt es künftig eine Spezialführung für Patienten der Klinik für psychische Erkrankungen "Dorothea Buck" am SRH Klinikum Naumburg.

Naumburg. - Neue Wege in der Therapie geht die Klinik für psychische Erkrankungen „Dorothea Buck“ am SRH Klinikum Naumburg. Verschiedene neue Studien seien laut Chefarzt Martin Roebel zu dem Schluss gekommen, dass die bewusste Wahrnehmung von Kunst und spirituellen Räumen das psychische Wohlbefinden sowie das Erleben von Freude und die Emotionsregulation verbessern könne. Wo in Naumburg Kunst und spirituelle Räume unter einem Dach zu finden sind, lag für ihn auf der Hand: im Naumburger Dom.