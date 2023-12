Die fünf Krankenhäuser in Halle passen ihre Besuchsregeln an: Besucher mit Erkältungssymptomen sollten fernbleiben, und auch wenn keine Maskenpflicht besteht, wird das Tragen von Schutzmasken dringend empfohlen.

Neue Besuchsregeln: Krankenhäuser in Halle setzen wieder auf Masken

Die Kliniken in Halle raten Besuchern, eine Schutzmaske zu tragen.

Halle (Saale) - In Halle steigt das Infektionsgeschehen stark an. Darauf reagieren nun die fünf Krankenhäuser St. Elisabeth und St. Barbara, das Bergmannstrost, Martha Maria, die Diakonie und das Uniklinikum mit neuen Regeln für Besucher.

Aktuelle Infektionslage in Halle: Steigende Zahlen

Wichtigster Appell: Wer unter Erkältungssymptomen leidet, sollte auf den Besuch von Angehörigen verzichten.

„Besuchern wird außerdem das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes empfohlen“, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Eine Maskenpflicht gilt vorerst aber nicht. Auch seien Besuche von Patienten weiter uneingeschränkt möglich.

Informieren vor dem Klinikbesuch: Aktuelle Richtlinien

Vor und während eines Klinikbesuchs sollte man sich über die aktuell gültigen Besuchsregeln informieren, so die Stadt. Diese würde an den Eingängen der Krankenhäuser, in den Einrichtungen selbst oder auf den jeweiligen Internetseiten veröffentlicht.