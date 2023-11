Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Hallenser schniefen und schnaufen, die Erkältungswelle schlägt durch. So fehlten an der Kooperativen Gesamtschule Wilhelm von Humboldt in Neustadt am Donnerstag 18 Lehrkräfte. „Grippe und Corona“, sagte Schulleiterin Kerstin Ackermann dazu.