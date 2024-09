„Ich bin all das, was die AfD verhindern möchte“

Halle (Saale)/MZ - Der Aktivistin Luna Möbius folgen auf Social Media rund eine halbe Million Menschen. Die 24-Jährige stammt aus der Nähe von Wittenberg, hat die letzten fünf Jahre in Halle gelebt und wohnt seit Kurzem in Berlin, wo sie für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Sabine Grützmacher arbeitet. Anlässlich des Christopher Street Days in Halle sprach Denny Kleindienst mit Möbius über den Stolz, queer zu sein, über persönliche Anfeindungen und ihre Forderungen an die Politik.