Die freien Schulen in Sachsen-Anhalt bekommen im frisch gestarteten Schuljahr weniger finanzielle Unterstützung vom Land. Wie gehen private Einrichtungen in Halle damit um?

Hunderte Euro weniger pro Schüler - Wie schwer treffen die Kürzungen Halles Privatschulen?

Ein Aufsteller weist Autofahrer zum Schulstart auf achtsames Fahren hin. Freie Schulen müssen derweil nun noch mehr auf ihre Finanzen Acht geben.

Halle (Saale)/MZ - Neues Schuljahr, weniger Geld. Auf diese Aussage lässt sich die aktuelle Situation der privaten Schulen im Land herunterbrechen. „In den meisten Schulformen sind die Finanzhilfen gesunken bei gleichzeitig steigenden Kosten der freien Schulträger“, sagt Jürgen Banse, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Privatschulen (VDP) in Sachsen-Anhalt. Und er verweist auf die vom Land veröffentlichten Schülerkostensätze.