Papierkünstler Franz Gabriel Walther aus Halle entwarf eine Kollektion mit dem typischen Postkartenmotiv der Domstadt Merseburg, darunter eine Laterne. Am Wochenende, 25. und 26. Oktober, ist Verkaufsstart.

Dom und Schloss Merseburg am Abend zum Mit-nach-Hause-nehmen: Was im Atelier von Franz Gabriel Walther in Halle entstanden ist

Papierkünstler Franz Gabriel Walther zeigt jene Druckbögen, aus denen seine Lichtobjekte werden, hier mit Merseburger wie mit Weißenfelser Ansichten, sowie sein Puzzle.

Merseburg/MZ. - Nachdem die Merseburger 13 Jahre darauf gewartet haben, ist es nun endlich da: das Merseburger Lichtobjekt. Der hallesche Papierkünstler Franz Gabriel Walther bietet es dieses Wochenende, am 25. und 26. Oktober, auf dem Rabenmarkt auf dem Domplatz an.