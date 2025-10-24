Eine Zeitzerin berichtet davon, dass schon früher in der Kramerstraße 19/21 gewohnt wurde. Erinnerungen an Pitzschel und Wandertage werden geweckt. Welche Frage es zu Posa gibt.

Geschichte und Geschichten aus Zeitz: Wohnen im Kaufhaus - Suche nach Kinderheim auf Posa: Was Leser erzählen

Vielleicht hätte die Zeitzerin Karin Sieg heute diesen Blick aus der Kramerstraße 19/21, wo sich die elterliche Wohnung befand.

Zeitz/MZ. - In der Kramerstraße 19/21 in Zeitz ist ein modernes Wohnhaus mit Gewerbeeinheit enstanden, da, wo sich früher auf zwei Etagen ein Kaufhaus befand. Doch neu ist das Wohnen in dem großen Haus mitten in der schmalen Geschäftsstraße nicht.