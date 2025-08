Höhnstedt/MZ. - Mit weichen Knien stand Marie Hoffmann im Juni auf der Bühne des Magdeburger Palais am Fürstenwall, nachdem ihr Name aufgerufen wurde. Die Inhaberin des gleichnamigen Weinhauses in Höhnstedt hatte erstmals am Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“ der Agrarmarketinggesellschaft (AMG) teilgenommen – und das mit Erfolg: Für ihren selbst entwickelten Merlot-Likörwein mit dem Namen „Schnapsmarie“ wurde sie mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

