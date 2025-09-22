weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Drei Jahre nach der Grundsteinlegung ist am Weinberg Campus Halle ein Neubau des Max-Planck-Instituts eröffnet worden. Für Ministerpräsident Reiner Haseloff ist das auch ein Resultat von Grundlagen aus der DDR-Zeit.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 22.09.2025, 18:31
Feierlicher Akt aus prominenter Hand: Mit dieser Plakette ist zur Eröffnung die Grundsteinlegungs-Zeitkapsel im Institutsfoyer verschlossen worden.
Feierlicher Akt aus prominenter Hand: Mit dieser Plakette ist zur Eröffnung die Grundsteinlegungs-Zeitkapsel im Institutsfoyer verschlossen worden. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Halle (Saale)/MZ. - Gerade war erst Richtfest auf dem Weinberg-Campus, keine 100 Meter weiter ist am Montag ein millionenschwerer Neubau eröffnet worden. Für rund 70 Millionen Euro hat das Max-Planck-Forschungsinstitut für Mikrostrukturphysik eine hochmoderne Forschungsstätte erhalten.