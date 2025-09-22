Drei Jahre nach der Grundsteinlegung ist am Weinberg Campus Halle ein Neubau des Max-Planck-Instituts eröffnet worden. Für Ministerpräsident Reiner Haseloff ist das auch ein Resultat von Grundlagen aus der DDR-Zeit.

Hoffnung auf kluge Köpfe aus aller Welt: Neubau für Spitzenforschung in Halle eröffnet

Feierlicher Akt aus prominenter Hand: Mit dieser Plakette ist zur Eröffnung die Grundsteinlegungs-Zeitkapsel im Institutsfoyer verschlossen worden.

Halle (Saale)/MZ. - Gerade war erst Richtfest auf dem Weinberg-Campus, keine 100 Meter weiter ist am Montag ein millionenschwerer Neubau eröffnet worden. Für rund 70 Millionen Euro hat das Max-Planck-Forschungsinstitut für Mikrostrukturphysik eine hochmoderne Forschungsstätte erhalten.