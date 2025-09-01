40.000 Autos täglich: Was wird aus der wichtigsten Ost-West-Verbindung in Halle? Halles Oberbürgermeister sticht nun in ein Wespennest.

Halles OB Alexander Vogt will Hochstraße abreißen - kommt jetzt ein Tunnel nach Neustadt?

Täglich pumpt die Hochstraße rund 40.000 Fahrzeuge zwischen Riebeckplatz und Neustadt. Bislang galt sie als alternativlos.

Halle (Saale)/MZ - Seit einer Woche quälen sich Autos am Rennbahnkreuz durch den Stau. Drei Brücken werden auf der Magistrale/B 80 erneuert. Das sorgt für viel Frust. Pro Fahrtrichtung ist deshalb nur noch eine Spur frei – beim Einfädeln vor der Baustelle stehen sich die Fahrzeuge die Reifen platt. Nun sorgt Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) für neue Diskussionen.