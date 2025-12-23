Zwei Frauen werden in Halle in einer Straßenbahn kontrolliert. Warum sie sofort aussteigen mussten, kann als echte Posse gelten.

Manche kaufen ihren Weihnachtsbaum auf den letzten Drücker und bekommen dann leider auch noch Ärger, wie jetzt in Halle passiert,

Halle (Saale)/MZ. – „Steigen Sie bitte aus“, sagt der Mann, der im Auftrag der Havag die Fahrscheine kontrolliert.

Eine Frau und ihre Begleiterin verlassen die Straßenbahnlinie 8 am Marktplatz in Halle und verstehen die Welt nicht mehr, denn sie sollen auch noch ihre Personalausweise zeigen.

Halle: Weihnachtsbaum ohne Ticket unterwegs

Ihr Vergehen: Sie hatten einen kleinen Weihnachtsbaum dabei, der ohne gültiges Ticket unterwegs war. Der hübsch eingenetzte nadelige Geselle war nicht mal so groß wie die Frau, die ihn festhielt, und vermutlich gerade auf dem Weg in ein weihnachtliches Wohnzimmer, in dem er die Hauptrolle spielen soll.

Dass sie für ihn ein extra Ticket hätten lösen müssen, hätten sie nicht gewusst. "Das wusste ich nicht, das hat uns niemand gesagt." Ich kann die Frau verstehen. Man schleppt ja schließlich auch nur einmal im Jahr einen Weihnachtsbaum zu sich nach Hause. Im Normalfall zumindest.

Kontrolleur telefoniert – Geht die Sache gut aus?

Der Kontrolleur verständigte sich mit seinem Kollegen, wandte sich ab, telefonierte, bat dann eine der Frauen zur Seite und sprach mit ihr. Ich musste weiter, aber ich hoffe, die Dame hat ein Weihnachtsgeschenk bekommen.