Havag startet Sonderverkauf für 9-Euro-Ticket in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Montag, 23. Mai, startet auch die Hallesche Verkehrs-AG den Verkauf des 9-Euro-Monats-Tickets. Die Tickets werden jeweils für Juni, Juli und August 2022 verkauft. Havag-Abonnenten erhalten automatisch eine Reduzierung ihres Abos auf neun Euro, sie wurden bereits postalisch darüber informiert.

Die 9-Euro-Monats-Tickets werden an den Havag-Fahrkartenautomaten, in der App Moovme, bei Händlern, in den Havag-Service-Centern, an der Info-Tram sowie einem Info-Bus verkauft. Die Info-Mobile touren durch die Saalestadt. In der App Fairtiq (in Halle) werden automatisch maximal nur neun Euro berechnet. Die Info-Tram ist am 23. und 24. Mai, der Info-Bus am 30. und 31. Mai sowie die mobilen Verkaufsstände (25. und 27. Mai) an verschiedenen Standorten in der Stadt unterwegs.

Alle Informationen zum 9-Euro-Ticket im Internet unter www.havag.com/9euroticket.