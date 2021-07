Haus in Halle-Neustadt nach Brand evakuiert

Halle (Saale)/MZ - Nach einem Kellerbrand in der Gellertstraße in Halle-Neustadt am Samstagabend konnten die Bewohner nicht in das betroffene Mehrfamilien zurückkehren. Wie ein Polizeisprecher auf MZ-Nachfrage erklärte, wurde der Notruf kurz vor 20 Uhr gewählt. Gut zwei Stunden später war das Feuer im Keller des Hauses schon gelöscht.

Verletzte hat es offenbar nicht gegeben. Laut dem Polizeisprecher wurden vor Ort 18 Hausbewohner vorsorglich medizinisch untersucht. Insgesamt haben sich alle 50 im Haus befindlichen Personen für die Nacht eine neue Unterkunft suchen müssen, was teils unterstützt durch Stadt und Vermieter passiert sei. Der durch den Brand entstandene Rauch muss nun erst einmal aus dem Haus kommen.

Wie es zu dem Kellerbrand kam und wie hoch die dadurch verursachten Sachschäden sind, war am Samstagabend noch unklar.