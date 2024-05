Vor einem Jahr steckte Lucas Tousart mit Hertha im Abstiegskampf. Parallelen zur aktuellen Situation mit Union will der Mittelfeldspieler aber nicht ziehen.

Lucas Tousart (r) in Aktion gegen Bragas Bruma im Olympiastadion.

Berlin - Lucas Tousart von Union Berlin sieht trotz seiner zweiten Saison im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga keine Parallelen zum Abstieg mit Hertha BSC im Vorjahr. „Wir haben immer noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und somit unser Schicksal in den eigenen Händen“, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler dem Tagesspiegel (Sonntag) vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Der Franzose war in der vergangenen Spielzeit mit dem Lokalrivalen abgestiegen.

Im Vergleich zu seinem neuen Verein sei es mit „Hertha einfach schwieriger“ gewesen, sagt Tousart und legt den Fokus auf seine damalige Mannschaft, „als Verein ist Union kleiner und familiärer, wir sind hier alle enger zusammen. Hier hast du auch Führungsspieler wie Christopher Trimmel und Rani Khedira, die schon länger da sind, die DNA des Vereins verinnerlicht haben und so auch für eine gute Atmosphäre in der Kabine sorgen.“ Tousart gibt aber auch zu, dass der Abstiegskampf auch für „Herausforderungen“ in der Kabine sorge.

Er selbst habe nach einer schwierigen Anfangszeit nach seinem Wechsel von Hertha zu Union erst durch den neuen Trainer Nenad Bjelica Selbstvertrauen erhalten, das er „in der ersten Hälfte verloren hatte“. Dass sein Wechsel von Charlottenburg nach Union eine gewisse Brisanz erzeugt habe, sei ihm dabei bewusst gewesen. Doch „ich habe bei Hertha alles gegeben, ich habe bis zum Ende für diesen Verein gekämpft, es kann mir keiner etwas vorwerfen. Auch wenn ich verstehen kann, dass mir manche das übel genommen haben.“

Mit dem Spiel gegen Bochum bekommt Tousart eine Chance auf eine Art Rehabilitierung. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison besiegelte ein Bochumer Gegentreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Keven Schlotterbeck den Abstieg der Blau-Weißen. Der Abstieg mit Hertha habe ihn schwer getroffen, sagt Tousart, „dieses Wochenende kann ich meinen Bochum-Fluch hoffentlich verbannen.“ Mit einem Erfolg würde Union einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt vollziehen.