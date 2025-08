Ausbildung im Handwerk Halles einzige angehende Zimmerin: Sie trotzt Vorurteilen im Handwerk

Vom Studium auf die Baustelle - Johanna Wex ist die einzige angehende Zimmerin in Halle. Wie die Arbeit für die 25-Jährige in einem männerdominierten Beruf ist und was sie anderen Frauen rät, die ins Handwerk wollen.