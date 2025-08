Der Organisator der Seeland-Runde, Thomas Tobis, plant als Nächstes eine Wanderung in den Hakel. Und diesmal wird es für die Schnellsten eine Überraschung geben.

Am Ende der Hakelwanderung gibt es Medaillen für die Schnellsten

Diese Medaillen winken den schnellsten Wanderern bei der nächsten Seeland-Runde in den Hakel.

Schadeleben/MZ/kwu - Natur genießen, Geschichte entdecken – und dabei sogar eine Medaille gewinnen: Die beliebte Wanderreihe der Seeland-Runde wird am Sonnabend, 27. September, fortgesetzt. Ziel ist diesmal der Hakel. Trotz der sportlichen Streckenlänge von 26 Kilometern steht allerdings nicht der Wettkampfgedanke im Vordergrund.

„Uns geht es vor allem um das gemeinsame Naturerlebnis“, betont Organisator Thomas Tobis. Dennoch werde es für die drei schnellsten Teilnehmer diesmal eine besondere Anerkennung geben: Neben dem traditionellen Teilnehmer-Button, den alle erhalten, gibt es zusätzlich Medaillen. Anmeldungen zur Wanderung sollten per E-Mail an [email protected] erfolgen.

Gestartet werde um 9.30 Uhr am Sportplatz in Schadeleben. Von dort führt die Strecke zunächst über den Lausehügel zum Phillips Galgenberg, dem höchsten Punkt im Salzlandkreis. Anschließend gehe es hinein in den Hakel – über das malerische Teufelstal zum früheren Gasthaus Waldfrieden und weiter zur Domburg.