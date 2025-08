Ein Mann wurde in Halle das Opfer eines brutalen Raubes. Mehrere Personen haben ihn angegriffen und anschließend bestohlen.

Mann in Halle von mehreren Personen attackiert, verletzt und ausgeraubt

Ein Mann wurde in Halle von einer Gruppe attackiert, verletzt und ausgeraubt.

Halle (Saale). - Ein Mann ist am Montag zwischen 20 und 21 Uhr in der Ernst-Hermann-Meyer-Straße in Halle ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe sich eine Gruppe dem Mann genähert und ihn sofort mit nicht näher benannten, gefährlichen Gegenständen attackiert. Dabei wurde er verletzt. Anschließend wurde ihm sein Rucksack und sein Fahrrad gestohlen, so die Polizei.

Die Angreifer seien dann geflüchtet. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.