Trotz eines leichten Anstiegs bei den Lehrverträgen bleibt die Stimmung im Handwerk in Halle angespannt. Bauhandwerk und Traditionsbetriebe stehen unter Druck, da steigende Energiepreise und unsichere Auftragslagen die Branche belasten.

Handwerk in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Für das am heutigen Donnerstag startende Ausbildungsjahr hat die Handwerkskammer bis Wochenbeginn 1.119 Ausbildungsverträge eingetragen. Das sind 51 mehr als genau ein Jahr zuvor. Damit setze sich der leichte Auftrittstrend fort, sagte Kammerpräsident Thomas Keindorf am Mittwoch. „Wir gehen davon aus, am Ende des Jahres erneut eine Zunahme zum Vorjahr konstatieren zu können.“