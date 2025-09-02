weather regenschauer
  4. AfD-Vorsitzender in Halle lobt Zusammenarbeit: Halles AfD-Chef Raue vergleicht sich mit OB Vogt

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue spricht im Interview über die Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Alexander Vogt im Stadtrat und seinen persönlichen Kampf mit einem Stigma.

Von Jonas Nayda 02.09.2025, 07:45
Halles AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Raue
Halles AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Raue (Foto: Raue)

Halle (Saale)/MZ. - Die AfD ist die stärkste Fraktion im halleschen Stadtrat. Ihr Vorsitzender Alexander Raue gibt nicht nur in seinen Reihen den Ton an, er hat auch kurz vor der OB-Wahl im Februar eine öffentliche Empfehlung für Alexander Vogt (parteilos) ausgesprochen, der mutmaßlich viele Wähler gefolgt sind. MZ-Reporter Jonas Nayda hat Raue zum Gespräch getroffen.