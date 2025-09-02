weather regenschauer
  4. 86 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs: An Anne-Frank-Gedenkstein - Besondere Kranzniederlegung zum Weltfriedenstag in Wolfen-Nord

Mit Kränzen, Reden und Blumen erinnerten Bürger, Schüler und der Oberbürgermeister am Weltfriedenstag an Anne Frank und die Opfer von Krieg und Gewalt.

Von Robert Martin Aktualisiert: 02.09.2025, 12:52
Bitterfeld-Wolfens Stadtratsvorsitzender Henning Dornack und Oberbürgermeister Armin Schenk (r.) bei der Kranzniederlegung
Wolfen/MZ. - Zum Weltfriedenstag haben am 1. September 2025 Vertreter der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Bürgerinnen und Bürger sowie Schüler am Anne-Frank-Gedenkstein in Wolfen-Nord Kränze niedergelegt.