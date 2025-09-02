86 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs An Anne-Frank-Gedenkstein - Besondere Kranzniederlegung zum Weltfriedenstag in Wolfen-Nord
Mit Kränzen, Reden und Blumen erinnerten Bürger, Schüler und der Oberbürgermeister am Weltfriedenstag an Anne Frank und die Opfer von Krieg und Gewalt.
Aktualisiert: 02.09.2025, 12:52
Wolfen/MZ. - Zum Weltfriedenstag haben am 1. September 2025 Vertreter der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Bürgerinnen und Bürger sowie Schüler am Anne-Frank-Gedenkstein in Wolfen-Nord Kränze niedergelegt.