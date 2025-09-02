Am Donnerstag, 4. September, eröffnet der neue „Denn’s Biomarkt“ am Reileck auf dem Gravo-Druck-Areal. Darauf können sich die Kunden am Eröffnungstag freuen.

„Denn's Biomarkt“ eröffnet am Reileck auf dem Gravo-Druck-Gelände mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Fabian Otto.

Halle (Saale)/MZ. - Die Bestürzung war bei vielen Stammkunden groß, als der Naturata-Biomarkt in Trotha im Juni schloss. Nun gibt es für sie aber wieder Grund zur Freude, denn am Donnerstag, 4. September, eröffnet „Denn’s Biomarkt“ an der Ecke Reileck/Ludwig-Wucherer-Straße. Der Markt vereint Gewohntes aus Trotha mit Neuheiten, die es am alten Standort nicht gab.