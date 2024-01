Gegen die Umwandlung von Naturflächen in Bauland haben sich am Samstag im Stadtteil Frohe Zukunft etliche Hallenser versammelt. Sie fürchten das Verschwinden ihrer Kleingärten.

Halle (Saale)/MZ. - Kalt ist es an diesem Vormittag, sehr kalt. Und doch haben sich an diesem Samstag viele Hallenser in einer der wohl ursprünglichsten Gartenanlagen in Halles Stadtteil Frohe Zukunft eingefunden. Der Grund für die winterliche Zusammenkunft indes ist ein beunruhigender: Die Hallenser – zumeist junge Leute und viele Familien, aber auch Senioren – fürchten um die Existenz ihrer teils langjährig genutzten Gärten nördlich des Gertraudenfriedhofs.