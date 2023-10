Die Organisatoren wollen am 28. Oktober im Dormero-Saal von Halle an alte Tradition anknüpfen.

Elegante Paare: Am 28. Oktober soll beim 1. Ball der Wirtschaft in Halle Gelegenheit sein, stilvoll durch die Nacht zu tanzen.

Halle (Saale)/MZ/AHS - Gefeiert werden soll im Dormero-Kongresszentrum, und die Veranstalter versprechen eine rauschende Nacht mit Stil: Am Sonnabend, 28. Oktober, findet der 1. Ball der Wirtschaft Halle statt. Die eigens gegründete Ball Halle GmbH will damit an alte Traditionen anknüpfen, wie Geschäftsführer Steffen Matz sagt. Er erinnert an die halleschen Bälle, die bis vor etwa zehn Jahren noch alljährlich im Herbst zum halleschen Veranstaltungskalender gehörten.