Halle: Wurde toter Säugling Opfer eines Verbrechens?

Am Gelände der Stadtwirtschaft wird die Leiche eines Babys gefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Obduktion an, die Polizei bildet eine Soko.

Halle (Saale)/MZ - Schock vor dem Jahreswechsel in Halle: Am Betriebsgelände der Stadtwirtschaft (HWS) in der Äußeren Hordorfer Straße ist am Montagabend eine Babyleiche entdeckt worden. Ein Passant hatte das Mädchen beim Spazierengehen gefunden und gegen 18.30 Uhr die Polizei alarmiert. „Wir haben ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet. Allerdings stehen wir noch am Anfang“, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota der MZ. Deshalb könne man derzeit auch noch nichts ausschließen.